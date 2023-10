Atelier artisans Carcassonne

Un groupement d'artisans de Carcassonne travaillant dans la rénovation de bâtiments, magasins et maisons, animéra un atelier ouvert à tous pour sensibiliser le grand public à la rénovation énergétique.

Une démarche essentielle au vue des exigences du DPE (Diagnostic de Performance Energétique) demandé aujourd'hui pour tout logement en France . Les artisans présenteront leurs services, et travaux effectués chez les propriétaires de biens immobilers pendant 2 heures : plombier pour intaller chauffe-eau et chaudières thermodynamiques, menuisiers pour rénover d'anciennes fenêtres et en poser de neuves très isolantes, artisans plaquiste qui effuectuent l'isolation d'un bâtiment par l'intérieur ou l'extérieur, travaux d'isolation des combles avec laine, etc.

Les expliqueront aussi la quantité d'aides financières à la rénovation auxquels les particuleirs ont droit en leur montrant des simulateurs d'aides du type MaPrimeRénov' et le label "RGE qualibat" nécessaire des artisans pour obtenir ces aides...

Un atelier indispensable pour l'information des particuliers sur les travaux de rénovation à Carcassonne et sa région.